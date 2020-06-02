Warner Bros. поддержала протесты и открыла доступ к «Просто помиловать»

https://static.news.ru/photo/df56dfee-a4ec-11ea-8a81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Warner Bros. открыла бесплатный доступ к судебной драме «Просто помиловать». Таким образом корпорация решила поддержать протесты, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

В течение июня пользователи из США смогут посмотреть фильм на онлайн-платформах без оплаты, сообщает Variety. Кроме того, компания опубликовала заявление, в котором упомянула о несправедливости властей к населению страны.

Чтобы активно поучаствовать в переменах, в которых отчаянно нуждается наша страна, мы призываем вас узнать побольше о нашем прошлом и бесчисленных несправедливостях, которые привели нас туда, где мы сегодня, — говорится в сообщении.

We believe in the power of story. #JustMercy is one resource we can offer to those who are interested in learning more about the systemic racism that plagues our society. For the month of June, #JustMercy will be available to rent for free on digital platforms in the US. @eji_org pic.twitter.com/3B2IHMNk7E — Just Mercy (@JustMercyFilm) June 2, 2020

Фильм снял Дестин Креттон, главные роли в ней исполнили Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Роб Морган, Рейф Сполл и Тим Блейк Нельсон.

Как писал NEWS.ru, компания SpringHill Entertainment, принадлежащая баскетболисту Леброну Джеймсу и бизнесмену Маверику Картеру, займётся производством документального фильма о расовом насилии в США. Новый проект был утверждён ещё в апреле, поэтому его анонс не имеет отношения к массовым протестам, которые начались в конце мая.