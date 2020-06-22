Вышел трейлер хоррора «Кольская сверхглубокая»

https://static.news.ru/photo/fd770352-b480-11ea-84e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из трейлера «Кольская сверхглубокая»/kinopoisk.ru

Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер «Кольская сверхглубокая» режиссёра Арсения Сюхина. Продюсером картины выступил Сергей Торчилин.

Лента описывает события 1984 года, когда на глубине более 12 км были зафиксированы звуки, напоминающие крики и стоны. Скважину было решено закрыть, что привлекло внимание многих мировых СМИ.

Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. Однако они оказываются не готовы к тому, что их ждет на этой глубине, — говорится в описании ролика.

Торчилин изучал материалы по теме и лично побывал в Мурманской области, чтобы оценить масштаб проекта. Документы, связанные с разработкой Кольской скважины, по-прежнему засекречены.

Главную роль в проекте исполнила Милена Радулович, известная по фильму «Балканский рубеж». Почти все трюки в картине она выполнила сама.

Как писал NEWS.ru, в феврале закончились съёмки мистического триллера «Кольская сверхглубокая» в Москве.