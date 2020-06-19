Вышел трейлер фильма «Грядущая забывчивость» Фернандо Труэбы

https://static.news.ru/photo/233a16be-b243-11ea-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Film Factory

Издание Variety представило эксклюзивный трейлер фильма «Грядущая забывчивость» испанского режиссёра Фернандо Труэбы. Картина снята по одноимённому роману колумбийского писателя Гектора Абада Фасиолинса.

Автор книги перенёс историю своего отца, врача и активиста Гектора Абада Гомеса, который боролся за права людей из бедных слоёв города Медельина, напоминают журналисты. Точная дата премьеры станет известна позже.

Сценарий написал брат режиссёра Дэвид Труэба. «Грядущая забывчивость» не просто расскажет историю убийства Гектора, а покажет благородные поступки активиста глазами его сына. Фильм состоит из цветных и чёрно-белых эпизодов. В последних упомянуты более поздние события.

Как писал NEWS.ru, британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга. Одну из главных ролей в картине исполнил Мадс Миккельсен, известный по сериалу «Ганнибал».