Вышел трейлер фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном

Британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга. Одну из главных ролей в картине исполнил Мадс Миккельсен, известный по сериалу «Ганнибал».
Картина рассказывает о четырёх друзьях, работающих учителями в школе, которые решают проверить научную теорию, согласно которой с самого рождения каждый человек страдает от нехватки алкоголя. Он договариваются, что будут немного выпивать каждый день во время работы, но процесс постепенно выходит из-под контроля.
В видео присутствуют сцены курения и употребления алкоголя. Минздрав предупреждает, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.
Вместе с Миккельсеном в работе над лентой приняли участие Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан и Мария Бонневи. Премьера фильма должна была состояться на Международном Каннском кинофестивале, однако мероприятие пришлось отменить из-за введённых запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, фильм «Французский диспетчер» американского режиссёра Уэса Андерсона выйдет под лейблом «Канны-2020». Это должно помочь картине привлечь внимание зрителей.
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