Вышел трейлер фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном

https://static.news.ru/photo/1da03732-a67d-11ea-a64b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Screen International/youtube.com

Британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга. Одну из главных ролей в картине исполнил Мадс Миккельсен, известный по сериалу «Ганнибал».

Картина рассказывает о четырёх друзьях, работающих учителями в школе, которые решают проверить научную теорию, согласно которой с самого рождения каждый человек страдает от нехватки алкоголя. Он договариваются, что будут немного выпивать каждый день во время работы, но процесс постепенно выходит из-под контроля.

В видео присутствуют сцены курения и употребления алкоголя. Минздрав предупреждает, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.

Вместе с Миккельсеном в работе над лентой приняли участие Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан и Мария Бонневи. Премьера фильма должна была состояться на Международном Каннском кинофестивале, однако мероприятие пришлось отменить из-за введённых запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, фильм «Французский диспетчер» американского режиссёра Уэса Андерсона выйдет под лейблом «Канны-2020». Это должно помочь картине привлечь внимание зрителей.