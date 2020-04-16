Кино

Вышел отрывок из байопика Дэвида Боуи

15:51, 16 апреля 2020
Дэвид Боуи Дэвид Боуи Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская компания Film Constellation опубликовала отрывок из биографического фильма о музыканте Дэвиде Боуи. Картина получила название «Дэвид Боуи: История человека со звёзд».

15 апреля на закрытом сайте картины прошла онлайн-премьера байопика, сообщает Variety. Ролик опубликован на YouTube-канале Film Constellation.

Режиссёром ленты выступил Гэбриел Рэндж. Главные роли исполнили Джонни Флинн, Марк Мэрон и Дженна Мэлоун.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Брэдли Купер, предположительно, исполнит роль британского музыканта и участника группы Bee Gees Барри Гибба в грядущем байопике. Певец является единственным дожившим до сегодняшнего дня участником коллектива.

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