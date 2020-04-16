Вышел отрывок из байопика Дэвида Боуи

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Актёр Александр Петров на странице Ксении Собчак в социальной сети раскритиковал телеведущую, которая крайне негативно высказалась по поводу российского сериала «Колл-центр».

Журналистка с помощью нецензурной брани рассказала о своей оценке шоу и призвала штрафовать за рекомендацию таких проектов. Петров на это ответил, что сам был одним из рекомендовавших «Колл-центр» к просмотру....