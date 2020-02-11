Фоторепортёры американского журнала Vanity Fair побывали на вечеринке, прошедшей после проведения церемонии кинопремии «Оскар», и опубликовали свой отчёт. Всего в галерею вошло 166 снимков.
Несмотря на обещанное гостям вечеринки веганское меню, в объектив
На снимках присутствуют музыканты Канье Уэст, Бек и Ашер. Кроме того, на афтепати прибыли комики Дэвид Спейд, Джадд Апатоу и Адам Сэндлер.
Как писал NEWS.ru, в Голливуде состоялся ланч всех номинантов на кинопремию «Оскар», во время которого была сделала общая фотография. Для снимка в бальном зале имени Рэя Долби в здании отеля Loews собрались более 150 претендентов на награду.
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