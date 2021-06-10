В США снимут аниме о легендарном короле Средиземья

В США к совместным съёмкам полнометражного аниме о легендарном короле из вселенной создателя «Властелина колец» Джона Толкина приступили кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema. Об этом сообщает издание Variety.
Картина под названием «Властелин колец: Война рохиррим»
Режиссёром выступит японский аниматор Кэндзи Камияма. Он работал ранее над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки». Консультантом проекта назначен сценарист фильма «Властелин колец: Возвращение короля» Филип Бойенс, получивший за данную работу премию «Оскар».
В настоящее время ведётся кастинг актёров дубляжа. Дата премьеры пока не назначена.
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