Звезда «Ривердэйла» снимется в голливудской версии «Иронии судьбы»

https://static.news.ru/photo/04d452b0-c913-11eb-9f57-96000091f725_660.jpg Мэделин Петш Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда сериала «Ривердэйл» Мэделин Петш снимется в голливудской версии «Иронии судьбы». Ей досталась роль девушки Манна (американской Гали), передаёт Deadline.

Героиня Петш рассчитывает , что возлюбленный сделает ей предложение в Новый год, однако, как известно из оригинального российского фильма, этого не случится. Главные роли в голливудской версии исполнят Эмма Робертс («Мы — Миллеры») и Томас Манн («Проект X: Дорвались»).

Российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Съёмки в Бостоне уже стартовали, рассказал он в Instagram. В компании пообещали, что в голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».

Ранее стало известно, что американский актёр Льюис Тан, звезда новой части фильма Mortal Kombat, получил роль в ремейке «Иронии судьбы, или С лёгким паром!».

Российские артисты идею Голливуда оценили отрицательно. Народная артистка России Лия Ахеджакова удивилась, что журналисты занимаются таким «дерьмом», как сбор комментариев об этом ремейке. Режиссёр Андрей Кончаловский в беседе с NEWS.ru посоветовал отдать деньги с американской версии вдове Рязанова.