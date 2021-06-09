Звезда «Ривердэйла» снимется в голливудской версии «Иронии судьбы»

Звезда сериала «Ривердэйл» Мэделин Петш снимется в голливудской версии «Иронии судьбы». Ей досталась роль девушки Манна (американской Гали), передаёт Deadline.
Героиня Петш
Российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Съёмки в Бостоне уже стартовали, рассказал он в Instagram. В компании пообещали, что в голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».
Ранее стало известно, что американский актёр Льюис Тан, звезда новой части фильма Mortal Kombat, получил роль в ремейке «Иронии судьбы, или С лёгким паром!».
Российские артисты идею Голливуда оценили отрицательно. Народная артистка России Лия Ахеджакова удивилась, что журналисты занимаются таким «дерьмом», как сбор комментариев об этом ремейке. Режиссёр Андрей Кончаловский в беседе с NEWS.ru посоветовал отдать деньги с американской версии вдове Рязанова.