В Российском Оскаровском комитете опровергли конъюнктурный отбор фильмов

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар», потому что за него проголосовало большинство членов Российского Оскаровского комитета, а не из-за соответствия западным ценностям, рассказал глава комитета Павел Чухрай. Он заявил, что никакой конъюнктурой не руководствовался и фильмы-претенденты он считает произведениями искусства, передаёт Sobesednik.ru.

Есть люди, которые при обсуждении высказывают свои соображения в том духе, что «это поймут, а это не поймут». А есть люди, которые думают, как я: «Ребята, мы не можем свои мозги вставить в оскаровских киноакадемиков, и какие у них взгляды на творчество и на политику — это не наше собачье дело. Мы гадать об этом не будем». Это моё личное мнение, как и некоторых моих коллег. А другие могут думать по-другому, высчитывая шансы на победу нашего фильма, и ничего тут плохого нет. И они могут ошибаться, и мы можем ошибаться. Кроме того, я не вижу никакой конъюнктуры в том, что «Разжимая кулаки» снимала женщина и про женщину, — сказал Чухрай.

Он даже добавил, что его поражает школа режиссёра Александра Сокурова, к которой принадлежит фильм. Чухрай также заверил, что сам не снимал плохих фильмов ради денег, хотя, наверное, мог бы.

Ранее сообщалось, что фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на кинопремию «Оскар» от России. Премьера картины состоялась в 2021 году на Каннском кинофестивале, где она получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссёр, большую часть ролей в нём исполняют непрофессиональные актёры.