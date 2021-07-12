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В ответ на иск Йоханссон Disney раскрыл её гонорар за «Чёрную вдову»

08:25, 30 июля 2021
В ответ на иск Йоханссон Disney раскрыл её гонорар за «Чёрную вдову» Скарлетт Йоханссон Фото: Hubert Boesl/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Walt Disney Company назвала необоснованным иск американской актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска блокбастера «Чёрная вдова» на платформе Disney+, говорится в заявлении компании, фрагмент которого цитирует телеканал CNBC. В ответ на претензии студия также раскрыла гонорар голливудской звезды за главную роль в картине — $20 млн.

В Disney отметили, что полностью выполнили свои обязательства перед артисткой, а трансляция боевика на портале с платной премиум-подпиской помог ей заработать дополнительные деньги, кроме полученных миллионов.

Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Ещё больше печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе, — рассказали в Disney.

Йоханссон подала иск в суд Лос-Анджелеса 29 июля. Контракт Йоханссон подразумевал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга «Чёрной вдовы». Юристы считают, что релиз на Disney+ мог стоить актрисе свыше $50 млн.

«Чёрную вдову» называли самым ожидаемым фильмом лета ещё в мае. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. События разворачиваются до фильма «Мстители: Война бесконечности», но после кинокомикса «Первый мститель: Противостояние». По сюжету Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым: вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Ранее cъёмки второй части блокбастера о супергероях по мотивам комиксов DC «Аквамен» стартовали в Англии. Об этом в своём Instagram рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа. Актёр отметил, что рад встретиться с режиссёром Джеймсом Ванмо и другими членами съёмочной группы.

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