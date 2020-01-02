https://static.news.ru/photo/b8dad4dc-2d6a-11ea-a620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В столичном кинотеатре «Иллюзион» во время новогодних праздников будут бесплатно показывать фильмы из коллекции «Госфильмофонда».

Как сообщили в главном киноархиве страны, зрители смогут увидеть на большом экране зарубежную и отечественную киноклассику всех времён.

В частности, зрители увидят картины «Унесённые ветром», «Похитители велосипедов», «Набережная туманов», а также советские фильмы-сказки. В отдельном зале, рассчитанном на 21 место, пройдёт показ немых фильмов 20-х годов.

Чтобы попасть на сеанс, нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте кинотеатра.

Ранее NEWS.ru писал, что на большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение». Картина является продолжением истории, начавшейся в фильме 2017 года «Притяжение».