В столичном кинотеатре «Иллюзион» во время новогодних праздников будут бесплатно показывать фильмы из коллекции «Госфильмофонда».
Как
В частности, зрители увидят картины «Унесённые ветром», «Похитители велосипедов», «Набережная туманов», а также советские фильмы-сказки. В отдельном зале, рассчитанном на 21 место, пройдёт показ немых фильмов 20-х годов.
Чтобы попасть на сеанс, нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте кинотеатра.
Ранее NEWS.ru писал, что на большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение». Картина является продолжением истории, начавшейся в фильме 2017 года «Притяжение».
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