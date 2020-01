https://static.news.ru/photo/bc779b86-32ef-11ea-a003-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Челюсти» Фото: Universal Pictures

Кинокомпания Universal разработки ремейка триллера Стивена Спилберга «Челюсти» 1975 года.

Как рассказал источник изданию We got this covered, фильм должен стать расширенной адаптацией одноименного романа Питера Бенчли 1974 года.

Действие картины будет происходить в курортном городе на вымышленном острове Эмити, где на отдыхающих нападает акула.

Предположительно, в хорроре будут задействованы новые персонажи, чтобы ремейк и оригинал отличались друг от друга.

Ожидается, что продюсером фильма выступит Стивен Спилберг, а режиссёром — Андрес Мускетти, известный по таким фильмам ужасов, как «Мама» и «Оно».