Кинокомпания Universal разработки ремейка триллера Стивена Спилберга «Челюсти» 1975 года.
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Действие картины будет происходить в курортном городе на вымышленном острове Эмити, где на отдыхающих нападает акула.
Предположительно, в хорроре будут задействованы новые персонажи, чтобы ремейк и оригинал отличались друг от друга.
Ожидается, что продюсером фильма выступит Стивен Спилберг, а режиссёром — Андрес Мускетти, известный по таким фильмам ужасов, как «Мама» и «Оно».
Как писал NEWS.ru ранее, кинопродюсеры
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