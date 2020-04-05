Умерла канадская актриса Ширли Дуглас

https://static.news.ru/photo/f6901cae-77bd-11ea-ac8e-fa163e074e61_660.jpg Ширли Дуглас Фото: Brent Perniac/AdMedia/GlobalLookPress

Канадская актриса Ширли Дуглас скончалась в возрасте 86 лет.

О её смерти сообщил её сын Кифер Сазерленд на своей странице в Twitter.

Рано утром моя мама скончалась из-за осложнений, связанных с пневмонией (болезнь не связана с COVID-19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь. К сожалению, она давно боролась в болезнью, и мы, семья, знали, что этот день однажды наступит, — сообщил актёр Кифер Сазерленд в Twitter.

Он также отметил, что выражает соболезнования семьям, которые потеряли близких из-за коронавирусной инфекции.

Актриса Ширли Дуглас сыграла во многих известных фильмах. Её самая запоминающаяся роль для российского зрителя — миссис Страч в фильме «Лолита» режиссёра Стэнли Кубрика.

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