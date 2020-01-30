https://static.news.ru/photo/bd1ecab2-435e-11ea-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Агеева Фото: kino-teatr.ru

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.

О смерти Агеевой сообщила директор драмтеатра Галина Кулешова, передаёт РИА Новости.

Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни, — рассказала Кулешова.

В 1965 году артистка исполнила эпизодические роли в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». С 2000 по 2011 годы она играла на сцене Липецкого драмтеатра, после чего её перевез жить в Москву сын.

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