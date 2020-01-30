Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
О смерти Агеевой сообщила директор драмтеатра Галина Кулешова,
Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни, — рассказала Кулешова.
В 1965 году артистка исполнила эпизодические роли в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». С 2000 по 2011 годы она играла на сцене Липецкого драмтеатра, после чего её перевез жить в Москву сын.
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