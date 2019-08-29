https://static.news.ru/photo/1977f056-ca77-11e9-b342-fa163e074e61_660.jpg Мишель Омон Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Французский актёр театра и кино, трёхкратный номинант на премию «Сезар» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет. О причинах смерти не говорится.

Об уходе Омона из жизни сообщила его костюмерша Паскаль Бордэ, пишет Le Figaro .

Мишель Омон родился в Париже 15 октября 1936 года. Он окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

За свою карьеру актёр снялся более чем в 150 фильмах, став одним из ведущих комедийных актёров французского кино, несмотря на то что в основном играл роли второго плана.

Самые известные работы Омона в кино — директор магазина в картине Франсиса Вебера «Игрушка» (1976) и отец пропавшего подростка в киноленте «Папаши» (1983).

Также Омон много лет работал на сцене «Комеди Франсез».

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