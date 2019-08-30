https://static.news.ru/photo/6d52cb9a-cca4-11e9-abd7-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тарковский Фото: Global Look Press

Сын Андрея Тарковского объяснил, почему теряется от вопроса «кто второй Тарковский».

По его словам, появление другого такого режиссёра во многом невозможно из-за того, что в настоящее время к кино относятся как к развлечению, а не как к искусству.

Точнее, не может быть второго Тарковского, второго Брессона или второго Куросавы. Человек должен в творчестве выражать себя, быть индивидуальностью, — пояснил он.

Тарковский-младший отметил, что понять творчество его отца не так сложно.

Он сам говорит о соотношении образа и символа. Когда начинаешь расшифровывать художественный образ, он сразу разрушается. Образ бесконечен, Тарковский пытался воплотить это в искусстве. Мне думается, что интеллектуальный анализ его работ не должен быть приоритетным, скорее, необходим эмоциональный контакт, — поделился он.

Сын режиссёра напомнил, что тот всегда просил смотреть его фильмы глазами ребёнка.

Тарковский-младший также подчеркнул, что работы его отца уникальны, поэтому когда кто-то задаёт вопрос: кто второй Тарковский? — он теряется, так как такого «нет и не может быть», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что фильм Андрея Тарковского-младшего Tarkovskij Cinema Prayer планируют показать в России осенью. Документальную ленту уже увидели посетители и участники Венецианского международного кинофестиваля, проходящего сейчас в Италии. Работа над картиной велась с 2003 года.