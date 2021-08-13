Супруга Таривердиева рассказала, как композитор «свёл» Штирлица с женой

Супруга советского композитора Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева рассказала NEWS.ru, как появилась знаменитая сцена культового многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», когда главный герой Штирлиц увидел жену в берлинском кафе Elefant, но не имел права подойти к ней.

Эта сцена родилась по ходу съёмок. В сценарии её не было. Рассказал о таких случаях человек, который был советником по определённым вопросам на картине. Микаэл Леонович написал эту музыку, и под неё снималась эта сцена. Изначально она писалась для концерта, но потом переделал под фортепиано. Сцену с женой играет он сам, — отметила Таривердиева.

Она также вспомнила, что именно эту мелодию композитор сыграл во время их свидания в ресторане в Вильнюсе спустя некоторое время после знакомства на фестивале в Литве. Таривердиева была с музыкантом последние 13 лет — с 1983-го по 1996-й, когда и не стало мэтра. По словам женщины, он подарил ей смысл жизни.

15 августа Таривердиеву исполнилось бы 90 лет. О его творчестве и жизненном пути читайте в ближайшее время в большом материале NEWS.ru.

Ранее актриса Валентина Талызина рассказала NEWS.ru, что черновой вариант культовой советской ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) показался изначально скучным. Позже «поползли» слухи, что мэтр «наконец-то проваливается».