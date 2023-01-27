Стычкин рассказал, как разделся перед смотрительницами музея Стычкин во время съемок «Фандорин. Азазель» пробежался без штанов перед смотрительницами музея

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Стычкин

Актер Евгений Стычкин во время съемок сериала «Фандорин. Азазель» о приключениях сыщика Эраста Фандорина в альтернативной России пробежался без штанов перед смотрительницами и посетителями Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел из-за того, что актеру было нужно срочно переодеться, а времени добраться до раздевалки у него не было, сообщает 5-tv.ru.

Сначала меня смутила одна очаровательная пожилая дама, которая на меня внимательно смотрела. По ее виду я понял, что это служительница музея. Рядом с ней стояли еще люди. И это была не массовка, не наша группа, а какая-то экскурсия... Судя по всему, они получили чуть больше, чем заплатили, — рассказал Стычкин.

Актер отметил, что сначала не понял, что находится в Мраморном дворце, когда выбирал место, где сможет сменить костюм. Он объяснил, что осознал это только когда снял штаны и увидел смотрительницу музея.

Презентация новой экранизации сериала «Фандорин. Азазель», в основу которого легли книги Бориса Акунина, состоялась 18 января 2023 года. Евгений Стычкин исполнил роль премьер-министра Дмитрия Орлова, придуманного специально для нового проекта.

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