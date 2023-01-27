«Какая-то вампирская тема»: Собчак на Алтае оказалась в «кровавой» ванне Собчак опубликовала фото из Алтая, где искупалась в мараловой ванне

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем неполитическом Telegram-канале фотографии и видео с отдыха на Алтае, где она в том числе приняла мараловую ванну — местную «туристическую экзотику». Бьюти-эксперимент не порадовал журналистку.

Какая кровавая барыня без мараловых ванн?)) На Алтае это главная туристическая экзотика <...> Запах, надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни «все, что не вредно, в жизни надо попробовать» пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную «алтайская принцесса» (что бы это ни значило) и буду отмываться, — написала Собчак в своем канале.

На кадрах запечатлен процесс, в котором вода в емкости принимает кроваво красный цвет.

Какая-то вампирская тема, — прокомментировала увиденное журналистка.

Ранее стало известно, потерпевшие в ДТП с авто, в котором находилась Собчак, получат 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Такое решение вынес Адлерский районный суд Сочи в отношении водителя, управлявшего автомобилем.