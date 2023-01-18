Звезды представили новый сериал «Фандорин. Азазель»: кадры громкой премьеры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ольга Сутулова и актер Евгений Стычкин на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

В московском кинотеатре «Художественный» прошла презентация остросюжетного сериала «Фандорин. Азазель». Премьера новой экранизации серии книг Бориса Акунина состоится 19 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

По сюжету главному герою сериала Эрасту Фандорину 20 лет. Молодой сыщик в исполнении актера Владислава Тирона живет в альтернативной реальности XXI века и занимается скучной работой, но тут к нему попадает дело о самоубийстве миллионера на глазах десятков людей и робота-городового. Изучая материалы, герой приходит к выводу, что перед ним не самоубийство, а также выходит на след опасной организации.

В сериале снялись Мила Ершова, Александр Семчев, Максим Матвеев, Евгений Серзин, Сергей Горошко, Милена Радулович, Уршула Малка, Дмитрий Ломакин, Евгений Стычкин и другие.

Кадры премьеры сериала «Фандорин. Азазель» — в галерее NEWS.ru.