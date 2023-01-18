В московском кинотеатре «Художественный» прошла презентация остросюжетного сериала «Фандорин. Азазель». Премьера новой экранизации серии книг Бориса Акунина состоится 19 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
По сюжету главному герою сериала Эрасту Фандорину 20 лет. Молодой сыщик в исполнении актера Владислава Тирона живет в альтернативной реальности XXI века и занимается скучной работой, но тут к нему попадает дело о самоубийстве миллионера на глазах десятков людей и робота-городового. Изучая материалы, герой приходит к выводу, что перед ним не самоубийство, а также выходит на след опасной организации.
В сериале снялись Мила Ершова, Александр Семчев, Максим Матвеев, Евгений Серзин, Сергей Горошко, Милена Радулович, Уршула Малка, Дмитрий Ломакин, Евгений Стычкин и другие.
Кадры премьеры сериала «Фандорин. Азазель» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Рокотова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сценарист, продюсер, режиссер, журналист Андрей Золотарев на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Travel-блогер, журналист Наталья Карпова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Горошко на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двукратная чемпионка России по теннису Анастасия Гуськова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер Рената Пиотровски на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оператор Николай Богачёв на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Композитор Райан Оттер со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса, продюсер Анна Александрова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Евгения Синицкая на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Юра Дайнекин и Полина Ауг на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сценаристы Никита и Сергей Поповы на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Чурина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ангелина Загребина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Анар Халилов со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер Ольга Филипук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Влад Беренич и Мадина Тамова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Татьяна Ткачук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве