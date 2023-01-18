В московском кинотеатре «Художественный» прошла презентация остросюжетного сериала «Фандорин. Азазель». Премьера новой экранизации серии книг Бориса Акунина состоится 19 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

По сюжету главному герою сериала Эрасту Фандорину 20 лет. Молодой сыщик в исполнении актера Владислава Тирона живет в альтернативной реальности XXI века и занимается скучной работой, но тут к нему попадает дело о самоубийстве миллионера на глазах десятков людей и робота-городового. Изучая материалы, герой приходит к выводу, что перед ним не самоубийство, а также выходит на след опасной организации.

В сериале снялись Мила Ершова, Александр Семчев, Максим Матвеев, Евгений Серзин, Сергей Горошко, Милена Радулович, Уршула Малка, Дмитрий Ломакин, Евгений Стычкин и другие.

Кадры премьеры сериала «Фандорин. Азазель» — в галерее NEWS.ru.

Актриса Екатерина Рокотова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Екатерина Рокотова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Сценарист, продюсер, режиссер, журналист Андрей Золотарев на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сценарист, продюсер, режиссер, журналист Андрей Золотарев на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Travel-блогер, журналист Наталья Карпова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Travel-блогер, журналист Наталья Карпова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Сергей Горошко на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Сергей Горошко на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Двукратная чемпионка России по теннису Анастасия Гуськова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двукратная чемпионка России по теннису Анастасия Гуськова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Продюсер Рената Пиотровски на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Рената Пиотровски на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Оператор Николай Богачёв на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оператор Николай Богачёв на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Композитор Райан Оттер со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Композитор Райан Оттер со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актриса, продюсер Анна Александрова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса, продюсер Анна Александрова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актриса Евгения Синицкая на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Евгения Синицкая на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актеры Юра Дайнекин и Полина Ауг на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Юра Дайнекин и Полина Ауг на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Сценаристы Никита и Сергей Поповы на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сценаристы Никита и Сергей Поповы на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актриса Анна Чурина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Чурина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

На премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актриса Ангелина Загребина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ангелина Загребина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Анар Халилов со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Анар Халилов со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Продюсер Ольга Филипук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Ольга Филипук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Влад Беренич и Мадина Тамова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Влад Беренич и Мадина Тамова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Певица Татьяна Ткачук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Татьяна Ткачук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Актер и режиссер Евгений Стычкин на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер и режиссер Евгений Стычкин на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве