Стало известно последнее желание Нины Руслановой

Заслуженный артист России, друг умершей актрисы Нины Руслановой Михаил Васьков рассказал, каким было её последнее желание. По словам актёра, Русланова сильно переживала из-за того, что её единственная дочь Олеся осталась без работы, и просила коллег помочь с трудоустройством. Об этом Васьков сообщил во время церемонии прощания с народной артисткой России в Доме кино, передаёт журналист NEWS.ru.

Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для неё подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой, — рассказал Михаил Васьков.

Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова пошла по стопам матери и окончила актёрский факультет ГИТИСа. Однако её карьера актрисы ограничилась несколькими эпизодическими ролями. Некоторое время дочь Руслановой работала кастинг-директором в кино.

Последним фильмом Нины Руслановой стала драма «На Круге», снимавшаяся в станице Вёшенская Ростовской области. Из-за смерти актриса не успела закончить работу над ролью любимицы хутора — казачки Авдотьи. Как рассказала NEWS.ru режиссёр фильма Елена Ляпичева, картина обязательно выйдет на экраны, и кадры с участием Руслановой включат в финальную версию ленты. В фильме «На Круге» Нина Русланова снималась вместе со своим многолетним партнёром и другом, народным артистом РСФСР Станиславом Любшиным. Ранее NEWS.ru публиковал их совместные фото и видео со съёмок.

Ранее звезда фильма «Маленькая Вера», народная артистка РСФСР Людмила Зайцева назвала сообщения о смерти Нины Руслановой от коронавируса «брехнёй» и заявила, что «Господь послал ей тяжёлую смерть». По мнению Зайцевой, у Руслановой «не было никакого ковида».

О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией