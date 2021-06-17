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Стало известно, где впервые покажут «Дюну» Дени Вильнёва

14:56, 17 июня 2021
Тимоти Шаламе и Оскар Айзек в фильме «Дюна» Тимоти Шаламе и Оскар Айзек в фильме «Дюна» Фото: Warner Bros.

Мировая премьера фантастической ленты «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва состоится на 78-м кинофестивале в Венеции, передаёт официальный сайт смотра. Впервые фильм покажут 3 сентября в главном зале Дворца кино на острове Лидо. Долгожданную экранизацию одноимённого романа Фрэнка Герберта продемонстрируют в рамках внеконкурсной программы. Сам фестиваль состоится с 1 по 11 сентября.

Главную роль герцога-сверхчеловека Пола Атрейдеса сыграл Тимоти Шаламе. Компанию на экране ему составили Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.

«Дюну» планировали запустить в прокат в ноябре 2020-го, но позже премьеру перенесли из-за пандемии COVID-19.

Первый том из цикла книг Фрэнка Герберта опубликовали в 1965-м. Роман повествует о галактической империи будущего, центром которой является пустынная планета Арракис. В 1984-м вышла одноимённая экранизация режиссёра Дэвида Линча, где главные роли достались Кайлу Маклахлену, Стингу и Патрику Стюарту.

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