Стало известно, где впервые покажут «Дюну» Дени Вильнёва

Мировая премьера фантастической ленты «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва состоится на 78-м кинофестивале в Венеции, передаёт официальный сайт смотра. Впервые фильм покажут 3 сентября в главном зале Дворца кино на острове Лидо. Долгожданную экранизацию одноимённого романа Фрэнка Герберта продемонстрируют в рамках внеконкурсной программы. Сам фестиваль состоится с 1 по 11 сентября.
Главную роль герцога-сверхчеловека Пола Атрейдеса
«Дюну» планировали запустить в прокат в ноябре 2020-го, но позже премьеру перенесли из-за пандемии COVID-19.
Первый том из цикла книг Фрэнка Герберта опубликовали в 1965-м. Роман повествует о галактической империи будущего, центром которой является пустынная планета Арракис. В 1984-м вышла одноимённая экранизация режиссёра Дэвида Линча, где главные роли достались Кайлу Маклахлену, Стингу и Патрику Стюарту.