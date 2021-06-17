Стало известно, где впервые покажут «Дюну» Дени Вильнёва

Фото: Warner Bros.

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американский актёр и звезда кинотрилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд сыграет в ремейке «Токсичного мстителя» (1984), передаёт портал Deadline. Компанию на съёмочной площадке ему составят Питер Динклэйдж, Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей и Джулия Дэвис. Картина повествует про человека, упавшего в чан с химикатами и превратившегося в уродливого мутанта.

По информации журналистов, проект не только обратит внимание на проблему защиты экологии, но и попытается вывернуть наизнанку супергеройский жанр в стиле боевика «Дэдпул». Главному герою придётся скрываться от посторонних глаз,...