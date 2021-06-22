Создатели фильма «Один вдох» раскрыли подробности съёмочного процесса

Режиссёр фильма «Один вдох» Елена Хазанова рассказала Первому каналу, как проходили съёмки картины о первой женщине, которая могла опускаться на глубину более 100 метров на задержке дыхания.

По словам Хазановой, кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в фильме есть ещё один важный персонаж — вода.

Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряжённости кадры, — отметила режиссёр.

Специально для съёмок в фильме актриса Виктория Исакова, исполнившая главную роль, занималась фридайвингом в Москве.

Также отмечается, что «Один вдох» стал первым российским художественным фильмом, снятым в открытом море на 100-метровой глубине. Количество сцен, снятых на глубине, не имеет аналогов в российском кино.

Фильм основан на истории жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, начавшей заниматься экстремальным видом спорта только в 40 лет. Она могла задерживать дыхание более чем на девять минут. Спортсменка стала многократной чемпионкой мира и основала Федерацию фридайвинга в России. В 2015 году она пропала без вести во время обычного тренировочного погружения в закрытой бухте у берегов Испании.

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