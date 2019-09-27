Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука». Лента останется в киновселенной американской корпорации.
Стороны договорились о передаче правообладателю примерно 75% прибыли, передаёт
Я очень рад, что путешествие Человека-паука в киновселенной Marvel будет продолжаться, и все мы в Marvel Studios очень рады, что мы продолжаем работать над этим, — рассказал продюсер Кевин Файги.
При этом, как сообщил Collider со ссылкой на источник, Sony снимет свою версию ленты. В ней главным героем будет Мадам Паутина. Сценаристами картины выступят Мэтт Сазам и Берк Шарплесс.
Гигантов, по некоторым данным, поссорили сборы от фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который уже принёс Sony более $1,1 млрд. После таких результатов студия Disney хотела разделить доходы и расходы следующих картин пополам, однако Sony отказалась. Взамен она предложила сохранить текущий формат сотрудничества (где Disney получает в основном деньги от продаж мерчендайза), но тут уже не согласилась вторая сторона, писал News.ru.