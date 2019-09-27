https://static.news.ru/photo/ec95331a-e140-11e9-b64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука». Лента останется в киновселенной американской корпорации.

Стороны договорились о передаче правообладателю примерно 75% прибыли, передаёт Variety .

Я очень рад, что путешествие Человека-паука в киновселенной Marvel будет продолжаться, и все мы в Marvel Studios очень рады, что мы продолжаем работать над этим, — рассказал продюсер Кевин Файги.

При этом, как сообщил Collider со ссылкой на источник, Sony снимет свою версию ленты. В ней главным героем будет Мадам Паутина. Сценаристами картины выступят Мэтт Сазам и Берк Шарплесс.

Гигантов, по некоторым данным, поссорили сборы от фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который уже принёс Sony более $1,1 млрд. После таких результатов студия Disney хотела разделить доходы и расходы следующих картин пополам, однако Sony отказалась. Взамен она предложила сохранить текущий формат сотрудничества (где Disney получает в основном деньги от продаж мерчендайза), но тут уже не согласилась вторая сторона, писал News.ru.