Шахматистка из Грузии подала иск на Netflix за то, что её назвали русской

Грузинская и советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на стриминговый сервис Netflix за то, что в сериале «Ход королевы» её назвали русской, добавив, что она никогда не играла против мужчин. Экс-чемпионка мира по шахматам обвинила компанию в клевете и потребовала $5 млн в качестве компенсации морального ущерба, передаёт The Hollywood Reporter.

Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин, — говорится в одной из серий «Хода королевы».

Грузинская шахматистка посчитала эту фразу «сексистской и унизительной», подчеркнув, что к моменту событий, происходящих в сериале (1968 год — NEWS.ru), она провела 59 очных встреч с мужчинами-шахматистами. Гаприндашвили потребовала, чтобы эту фразу удалили из сериала и настояла на $5 млн компенсации.

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