Россияне назвали любимые советские фильмы, песни и книги

Россияне назвали любимые советские фильмы, песни и книгиРБК: россияне назвали «Москву слезам не верит» любимым советским фильмом
Самым любимым фильмом времён СССР среди жителей России оказалась мелодрама режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую тот получил статуэтку американской премии «Оскар», говорится в совместном исследовании РБК и ВЦИОМа. Опрос касался также любимых советских книг и песен. Так, 1% опрошенных назвали любимой советской книгой «Войну и мир» Льва Толстого, несмотря на 50-летнюю разницу между четырёхтомником (опубликовано впервые в 1967-м) графа Толстого и страной Советов (РСФСР образовано в 1917 году).
На втором и третьем местах, согласно опросу,
По результатам исследования оказалось, что у большинства россиян есть любимый советский фильм (82%), любимая советская песня (61%) и любимая советская книга (55%). Среди советских фильмов отметку в 1% преодолели 25 картин, среди книг — 19 произведений, среди песен — 23. Случались и курьёзные ответы. Так, по 1% опрошенных назвали своей самой любимой советской книгой «Войну и мир» Льва Толстого, написанную за полвека до создания СССР, а также «Три мушкетёра» Александра Дюма, изданную ещё раньше.
Ранее крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Лидером среди фильмов стала «Дюна» Дени Вильнёва, а среди сериалов — проект «ВандаВижн».
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