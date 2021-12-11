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Россияне назвали любимые советские фильмы, песни и книги

РБК: россияне назвали «Москву слезам не верит» любимым советским фильмом
16:37, 11 декабря 2021
Россияне назвали любимые советские фильмы, песни и книги Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Фото: kinopoisk.ru
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Самым любимым фильмом времён СССР среди жителей России оказалась мелодрама режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую тот получил статуэтку американской премии «Оскар», говорится в совместном исследовании РБК и ВЦИОМа. Опрос касался также любимых советских книг и песен. Так, 1% опрошенных назвали любимой советской книгой «Войну и мир» Льва Толстого, несмотря на 50-летнюю разницу между четырёхтомником (опубликовано впервые в 1967-м) графа Толстого и страной Советов (РСФСР образовано в 1917 году).

На втором и третьем местах, согласно опросу, оказались «Девчата» Юрия Чулюкина и комедия Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Четвёртое и пятое места поделили фильмы «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие». Далее следует картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с лёгким паром!».

По результатам исследования оказалось, что у большинства россиян есть любимый советский фильм (82%), любимая советская песня (61%) и любимая советская книга (55%). Среди советских фильмов отметку в 1% преодолели 25 картин, среди книг — 19 произведений, среди песен — 23. Случались и курьёзные ответы. Так, по 1% опрошенных назвали своей самой любимой советской книгой «Войну и мир» Льва Толстого, написанную за полвека до создания СССР, а также «Три мушкетёра» Александра Дюма, изданную ещё раньше.

Ранее крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Лидером среди фильмов стала «Дюна» Дени Вильнёва, а среди сериалов — проект «ВандаВижн».

В пятёрку самых популярных фильмов также попали картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Вечные», «Мортал Комбат», «Лига справедливости Зака Снайдера». В число наиболее популярных сериалов вошли «Локи», «Игра в кальмара», «Сокол и Зимний солдат» и «Бриджертоны».

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