Российский триллер «Спутник» собрал 1 млн просмотров за месяц

https://static.news.ru/photo/be678afc-a025-11ea-9d90-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Спутник» Фото: Кинокомпания «Водород»

За первый месяц онлайн-проката российский триллер «Спутник» собрал 1 млн просмотров. Фильм вышел 23 апреля на стриминговых сервисах more.tv, Wink и Ivi.

Картина стала самым популярным отечественным релизом 2020 года на всех платформах, сообщают «Известия».

Фильм студии Art Pictures рассказывает о советском космонавте, вернувшемся на Землю после неизвестного инцидента, во время которого погиб его коллега. Выживший утверждает, что столкнулся с инопланетной формой жизни.

Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук, который также выступил продюсером картины.

Как писал NEWS.ru, команда создателей «Спутника» должна была представить фильм на фестивале Tribeca Film Festival, проведение которого было запланировано на 15–26 апреля 2020 года. Из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса, мероприятие отложили на неопределённый срок.