Российский сериал о пандемии «Выжившие» выйдет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/9ecbbfb0-f72d-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сериал «Выжившие»

Премьера российского сериала «Выжившие», рассказывающего про борьбу людей с глобальной эпидемией, состоится в 2021 году.

Наш новый проект рассказывает про эпидемию, про то, как люди оказались в очаге заражения и пытаются понять границы этой территории, есть ли место, где они могут спастись, — передаёт ТАСС слова креативного продюсера сериала Бориса Хлебникова.

Он поделился впечатлениями от работы над проектом, отметив, что сериал изначально задумывался как фантастическая драма, а работа над сценарием была закончена до того, как мир столкнулся с проблемами COVID-19.

Мы оказались в очень странной актуальности. Я не очень люблю проекты, которые слишком быстро реагируют на то, что происходит вокруг, потому что обычно это не очень получается адекватно. Это скорее работа журналистики, не работа сценаристов и режиссеров, — сказал он, добавив, что пандемия так или иначе всё равно оказала влияние на сценарий.

По словам продюсера, сценаристы Роман Волобуев и Елена Ванина, работавшие над диалогами, смогли привнести в работу свои ощущения от жизни на карантине.

События в сериале происходят в вымышленном городе. Группа людей пытается выжить в условиях апокалипсиса из-за некой новой болезни, охватившей мир. Мистическое заболевание наделено свойствами нескольких реальных смертоносных болезней.

Режиссёром проекта выступил Андрей Прошкин, в сериале снялись Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Глеб Пускепалис и др. Премьера состоится на онлайн-сервисе Okko.

Ранее NEWS.ru писал, что авторы сериала «Вампиры средней полосы» решили переснять сцены с участием персонажа Деда Славы, роль которого должен был исполнить актёр Михаил Ефремов, осуждённый в сентябре на восемь лет колонии за смертельное ДТП.