Российская короткометражка выиграла в Каннах

Россия 9 июля забрала первую победу в Каннах. Короткометражка «Почтальон» выиграла главный приз в секции Nespresso Talents — конкурсе молодых талантов, который проходит в рамках Каннского фестиваля, сообщает «КиноПоиск».

Короткий метр про почтальона, который остался один в городе-призраке, снял 23-летний режиссёр Клим Тукаев. Несмотря на то что главный герой пережил апокалипсис, он продолжает разносить письма, хотя их адресатов уже давно нет в живых. Всё дело в том, что конец работы для почтальона — конец жизни.

Главного героя в короткометражке сыграл актёр Альберт Зайцев, который ранее снимался лишь в одном сериале («Беглец»). Также в фильме появлялась актриса Полина Нехлопочина.

В этом году на победу претендовали 15 коротких метров из разных стран. Второе и третье места заняли фильмы Bagman Яна Келлнера и Speaking in Flowers Николины Стербет из Чехии.

Клим Тукаев окончил режиссёрский факультет Института кино и телевидения (ГИТР). В 2018 году он представил фильм «Горгород», снятый по мотивам одноимённого альбома Мирона Фёдорова, известного как рэпер Oxxxymiron.

Ранее сообщалось, что российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом на американском стриминг-сервисе Netflix. Фильм обогнал киноленты «Варкрафт», «Отцовство» и «Как приручить дракона».