Американский режиссёр Мэтт Ривз, работающий над новым фильмом о Бэтмене, сообщил о начале съёмок картины.
Ривз
— Matt Reeves (@mattreevesLA)
#DayOne #TheBatmancc: @GreigfraserD pic.twitter.com/kOgcsa6zX3 27 ÑÐ½Ð²Ð°ÑÑ 2020 Ð³.
Как пишет «КиноПоиск», в Сети уже появлялось несколько снимков с площадки. Скорее всего, на кадры попали пробы локаций.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в начале ноября 2019 года, о чём сообщил его тренер в Instagram.
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