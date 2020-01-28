https://static.news.ru/photo/92250766-41a8-11ea-aba3-fa163e074e61_660.jpg Мэтт Ривз Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Американский режиссёр Мэтт Ривз, работающий над новым фильмом о Бэтмене, сообщил о начале съёмок картины.

Ривз опубликовал в Twitter фотографию хлопушки с хештегами «День первый» и «Бэтмен».

Как пишет «КиноПоиск», в Сети уже появлялось несколько снимков с площадки. Скорее всего, на кадры попали пробы локаций.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в начале ноября 2019 года, о чём сообщил его тренер в Instagram.