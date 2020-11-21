Прилучный с травмами лица оказался в московской клинике

https://static.news.ru/photo/c9d49c54-2d10-11eb-81dd-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Актёр Павел Прилучный попал в московскую клинику после избиения. Молодого артиста избавили от соседства с простыми смертными, поместив в платную палату травматологии.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники. Отмечается, что врачи диагностировали у звезды экрана перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы. На восстановление ему отводят две недели.

Телеканал РЕН ТВ уточняет , что 21 ноября актёр был в Калининграде, а вернувшись в Москву, он пошёл к врачам, которым заявил, что якобы неудачно упал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что релиз художественного фильма «Мажор» с актёром Павлом Прилучным переносится из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный продюсер проекта Иван Самохвалов. Предполагалось, что его премьера пройдёт 21 января 2021 года.