Появились постеры второго сезона «Пацанов»

https://static.news.ru/photo/cbe01f2c-e3ce-11ea-88b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Pictures Television

В Сети появились постеры второго сезона сериала «Пацаны». Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Иллюстрации были обнародованы в официальном Twitter проекта. На них показаны портреты каждого главного героя сериала.

В июле стало известно, что «Пацанов» продлили на третий сезон. Создатели проекта также рассказали, что у второго сезона появится дополнительное шоу, ведущим которого выступит Аиша Тайлер.

Сериал повествует о жизни супергероев в мире, где их деятельность контролируется корпорацией Vought International. Главным её активом является группа «Семёрка». Её возглавляет Хоумлендер, роль которого исполнил Энтони Старр. Этот герой представляет из себя свихнувшуюся пародию на Супермена.

Противниками вышедших за грани дозволенного супергероев являются вигиланты под начальством Уильяма Бутчера, роль которого исполнил Карл Урбан. Они выступают за ужесточение надзора за деятельностью мета-людей и не боятся идти на крайние меры.

Ранее Amazon опубликовал трейлер второго сезона, премьера которого запланирована на 4 сентября 2020 года, писал NEWS.ru.