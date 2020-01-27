https://static.news.ru/photo/3f1476d4-411b-11ea-8db2-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Пушки Акимбо» Фото: Altitude Film Entertainment

Компания «Каскад-фильм», которая занимается прокатом в России фильма Guns Akimbo с британским актёром Дэниелом Рэдклиффом, провела среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» голосование на выбор русскоязычного названия для картины.

Российские зрители выбрали из двух вариантов: между вольной адаптацией «Безумный Майлз» и более буквальным переводом «Пушки Акимбо». Большинство (более 28 тысяч) проголосовало за второй вариант. 22 респондента получили пригласительные на специальный показ картины в Москве.

Помимо этого, прокатчик представил дублированный трейлер «Пушек Акимбо».

Сам термин akimbo означает стрельбу с двух рук, которая популярна в некоторых видеоиграх.

Как писал NEWS.ru, голосование среди пользователей «ВКонтакте» началось 20 январе на странице компании «Каскад-фильм».