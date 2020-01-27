Компания «Каскад-фильм», которая занимается прокатом в России фильма Guns Akimbo с британским актёром Дэниелом Рэдклиффом, провела среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» голосование на выбор русскоязычного названия для картины.
Российские зрители выбрали из двух вариантов: между вольной адаптацией «Безумный Майлз» и более буквальным переводом «Пушки Акимбо». Большинство (более 28 тысяч) проголосовало за второй вариант. 22 респондента получили пригласительные на специальный показ картины в Москве.
Помимо этого, прокатчик представил дублированный трейлер «Пушек Акимбо».
Сам термин akimbo означает стрельбу с двух рук, которая популярна в некоторых видеоиграх.
Как писал NEWS.ru, голосование среди пользователей «ВКонтакте» началось 20 январе на странице компании «Каскад-фильм».
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