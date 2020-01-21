https://static.news.ru/photo/f5d4ccee-3c60-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Guns Akimbo» Фото: Altitude Film Entertainment

Компания «Каскад-фильм», которая занимается прокатом фильма Guns Akimbo в России с британским актёром Дэниелом Рэдклиффом, предложила пользователем социальной сети «ВКонтакте» выбрать русскоязычное название для картины.

Российским зрителям предлагается выбрать между вольной адаптацией «Безумный Майлз» и более буквальному переводу «Пушки Акимбо».

Впервые в истории твоё мнение повлияет на то, как будет называться новый фильм в российском прокате, — говорится в посте.

В настоящее время в голосовании, которое продлится до 26 января, лидирует вариант «Пушки Акимбо».

Сам термин akimbo означает стрельбу с двух рук, которая популярна в некоторых видеоиграх.

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