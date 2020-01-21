Компания «Каскад-фильм», которая занимается прокатом фильма Guns Akimbo в России с британским актёром Дэниелом Рэдклиффом, предложила пользователем социальной сети «ВКонтакте» выбрать русскоязычное название для картины.
Российским зрителям
Впервые в истории твоё мнение повлияет на то, как будет называться новый фильм в российском прокате, — говорится в посте.
В настоящее время в голосовании, которое продлится до 26 января, лидирует вариант «Пушки Акимбо».
Сам термин akimbo означает стрельбу с двух рук, которая популярна в некоторых видеоиграх.
Как писал NEWS.ru, австралийская киностудия Madman Films опубликовала трейлер экшен-комедии. Картина рассказывает о разработчике видеоигр, которому пришлось сражаться за свою жизнь на потеху интернет-публике.
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