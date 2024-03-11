Победа для Украины, голый актер: как прошла церемония премии «Оскар»

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Украина получила первую в своей истории премию «Оскар» за документальный фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе». При этом стало известно, что актер Джон Сина вышел голым на сцену, чтобы объявить победителя в одной из номинаций. Как прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар» и кто стал ее лауреатами — в материале NEWS.ru.

Что известно о фильме «20 дней в Мариуполе»

Фильму «20 дней в Мариуполе» ранее уже вручили награды от BAFTA и Гильдии режиссеров Америки. В борьбе за премию «Оскар» он обошел четыре кинокартины. Его наградили в номинации «Лучший документальный фильм».

Картина, посвященная первым дням конфликта России и Украины, впервые была показана в январе 2023 года на американском кинофестивале Sundance, где получила Приз зрительских симпатий. Фильм стал самым кассовым в республике и собрал за уик-енд проката более 500 тысяч гривен (свыше $13 тысяч).

Что за случай с голым актером на «Оскаре»

Американский актер, рестлер, завоевавший наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE, бывший рэп-исполнитель Джон Сина вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Судя по трансляции, мужчина прикрывался табличкой с ее названием.

Кто еще получил премию «Оскар» в этом году

Премию «Оскар» за лучший фильм получила картина режиссера Кристофера Нолана об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Кинолента была номинирована в 13 категориях.

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась в июле 2023 года, в том же месяце лента вышла в прокат. К февралю 2024 года она стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав $958 млн. Награду за фильм приняла продюсер и супруга Нолана Эмма Томас.

Сам Кристофер Нолан получил премию в категории «Лучший режиссер». Музыка Людвига Горанссона из этой картины стала лучшим саундтреком. «Оппенгеймер» также отметили в категориях «Лучший монтаж» и «Операторская работа».

Кинопремию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» получил ирландский актер Киллиан Мерфи. Ранее за эту роль он удостоился кинопремии «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактеров США.

Актер отметил, что очень гордится своей работой и ошеломлен получением новой награды.

«Мы сняли фильм о человеке, создавшем атомную бомбу, и, к лучшему или к худшему, мы все живем в мире Оппенгеймера, поэтому мне бы очень хотелось посвятить его миротворцам во всем мире», — подчеркнул ирландец.

В номинации «Лучшая актриса» победила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Бедные-несчастные». Это черная комедия о чувствах хирурга и оживленной им утопленницы.

«Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в картине «Оппенгеймер» получил американский актер Роберт Дауни — младший. За нее он уже был награжден на премии «Золотой глобус». В свою очередь Давайн Джой Рэндольф получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Оставленные».

Фильм «Американское чтиво» был награжден в номинации «Лучший адаптированный сценарий», а картину «Анатомия падения» признали лучшей в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Мультфильм «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки получил кинопремию в категории «Лучший анимационный фильм». В категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» победил 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». Британская картина «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм.

Как Трамп оценил церемонию премии «Оскар»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал 96-ю церемонию вручения премии «Оскар» скучной, несправедливой и политкорректной.

«Действительно плохое политкорректное шоу было сегодня вечером, и [уже] в течение многих лет — бессвязное, скучное и очень несправедливое», — написал политик в социальной сети Truth Social.

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