Экс-полковник МВД получил роль в комедийном сериале Экс-полковник Юрченко рассказал, как сыграл старшего лейтенанта в кино

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Экс-полицейский из Красноярского края Владимир Юрченко исполнил роль старшего лейтенанта в комедийном сериале. В беседе с «МК в Красноярске» бывший полковник отметил, что по образованию он историк искусства, а магистратуру оканчивал, когда уже стал правоохранителем. После ухода на пенсию экс-полицейскому захотелось попробовать себя в кино.

Я по образованию историк искусства, окончил магистратуру, когда служил в полиции. Для меня история искусства долгое время было важным увлечением, хобби. После ухода на пенсию решил поехать в Москву и устроиться в Московскую школу свободного кино, параллельно начал участвовать в съемках, — поделился Юрченко.

Юрченко по образованию второй режиссер — тот, кто непосредственно работает на площадке. После выхода на пенсию бывший полицейский попробовал себя и в этой роли. Он принял участие в съемках комедии «Одно окно», пилотной серией веб-сериала, адаптации корейской дорамы «От ненависти до» в качестве второго режиссера.

Сейчас режиссёр только командует по рации «начали», а сам сидит за плейбэком со звукорежиссером, оператором-постановщиком и художником-постановщиком. Он видит «картинку» такой, какой ее видит зритель. На площадке работает второй режиссер и организует съемку, — рассказал Юрченко.

Теперь экс-полковник и режиссер увлекся наукой и работает секретарем музейного центра «Площадь Мира». Возвращаться в кино Юрченко в ближайшее время не планирует, но уточняет, что, если такая возможность появиться, от съемок он не откажется.

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