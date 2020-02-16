https://static.news.ru/photo/24bc0854-50ae-11ea-95b6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «На последнем дыхании» Фото: Impéria

Показы фильма «На последнем дыхании» французского режиссёра Жан-Люка Годара пройдут в Москве 21 февраля. Картине, определившей кинематограф «новой волны», исполняется 60 лет.

Дебютный фильм Годара вышел в марте 1960 года, только во Франции его посмотрели два миллиона зрителей. Картина повествует о герое-авантюристе, который поневоле становится преступником. Фильм повествует о поиске новой жизни и ненависти к старым устоям.

Главную роль исполнил Жан-Поль Бельмондо.

Американский режиссёр Квентин Тарантино не раз включал цитаты и даже отдельные фрагменты из лент Годара, пишет «Интерфакс».

Картину покажут в кинотеатре «Октябрь» и сети кинотеатров «Каро».

Как писал NEWS.ru, последний фильм Годара вышел в 2018 году. Французские критики включили его в десятку лучших картин десятилетия.