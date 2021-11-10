Опубликованы фото бэтмобилей за всю историю

Игровой портал IGN опубликовал на своей странице в Twitter все автомобили супергероя комиксов DC Бэтмена, начиная с 1943 года. Всего в различных фильмах и сериалах было использовано 10 вариаций бэтмобиля.

Известно, что первым автомобилем стал американский Cadillac Series 75 1939 года, который ничем не отличался от заводской версии. Впервые для телевидения в машине известного персонажа появились различные гаджеты и оружие только в 1966 году.

При этом в 2005 году появился совсем новый автомобиль, над дизайном которого работал лично режиссёр картины «Бэтмен: Начало» Кристофер Нолан. По форме машина должна была напоминать летучую мышь, которая лежит на земле.

Ранее на официальном канале Warner Brothers на YouTube был опубликован новый трейлер фильма о Бэтмене режиссёра Мэтта Ривза. В опубликованных кадрах впервые появились Женщина-кошка, Пингвин, а также дворецкий Альфред в исполнении Энди Серкиса.

Главную роль в кинокартине исполняет Роберт Паттинсон. По словам режиссёра, фильм не будет историей становления героя, но расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей. Премьера фильма состоится 3 марта 2022 года.