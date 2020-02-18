https://static.news.ru/photo/3ae4a87e-52f8-11ea-a57d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Эмма» Фото: Blueprint Pictures

Издание The Hollywood Reporter составило список самых ожидаемых фильмов 2020 года. По дате выхода были распределены 77 картин.

В феврале журналисты рекомендуют посмотреть «Эмму», «Зов предков», «Последнее, чего он хотел» и «Человека-невидимку». В марте ожидаются премьеры анимационного фильма «Вперед», исторической драмы «Путь домой», боевика «Бладшот», картины «Тихое место 2» и игровая версия мультфильма «Мулан».

Весной в прокат также выйдет 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», «Чёрная вдова» со Скарлетт Йохассон, анимационная лента «Скуби-ду» и «Форсаж 9».

Летом зрителям рекомендуют посмотреть «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, продолжение известной картины о лётчиках-испытателях. Кроме того, ожидаются фильмы «Довод» Кристофера Нолана, «Французский диспетчер» Уэса Андерсона и возвращение проекта «Билл и Тед» с Киану Ривзом.

The Hollywood Reporter отмечает, что на осень намечен блокбастер вселенной Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли, Китом Харрингтоном и Сальмой Хайек. Кроме того, выйдет кроссовер «Годзилла против Конга» и экранизация книги Агаты Кристи «Смерть на Ниле».

Ближе в новогодним праздникам стоит ожидать продолжение комедии «Поездка в Америку» с Эдди Мёрфи, новую экранизацию мюзикла «Вестсайдская история» и боевик «Завтрашняя война» с Крисом Прэттом.

Как писал NEWS.ru, ирландские актёры Брендан Глисон и Колин Фаррелл снова объединят усилия с режиссёром Мартином МакДонахом, у которого они сыграли в фильме «Залечь на дно в Брюгге».