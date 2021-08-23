Названа дата премьеры фильма «Ёлки 8»

Фильм «Ёлки» вернётся на экраны после двухлетнего перерыва. В пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi сообщили ТАСС, что начались съёмки новой части новогодней франшизы. Также названа дата премьера.

«Ёлки 8» выйдут в кинотеатрах 16 декабря. Очередную часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Отличие фильма в том, что его новеллы будут основаны на реальных событиях.

Известно, что режиссёром выступит Антон Богданов, сыгравший в «Ёлках» травматолога Дениса из Новосибирска. Актёрский состав пока не разглашается. Сообщается, что режиссёр и продюсер серии Тимур Бекмамбетов будет заниматься художественным руководством проекта.

Это будут старые добрые «Ёлки» и одновременно совсем другие. Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появление новых героев и много сюрпризов, — рассказал Богданов.

Ранее сообщалось, что звезда «Бумера» Андрей Мерзликин сыграет главную роль в сериале «И снова здравствуйте!». В проекте, режиссёром которого стал Егор Чичканов («Ёлки новые», «Ёлки Последние», «Совершенно летние»), снимаются, помимо Мерзликина, Денис Власенко, а также Алексей Серебряков, Аглая Тарасова и многие другие.