Назван победитель «Оскара» в номинации «Лучший фильм» Картина «Все везде и сразу» стала обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Фото: kinopoisk

Картина «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта стала обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Церемония вручения призов Американской академии киноискусств проходит в Лос-Анджелесе.

В фильме рассказывается о борьбе обычной женщины из нашего мира со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

Конкурентами ленты выступали «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, «Говорят женщины» Сары Полли, «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

Чуть ранее режиссеры фильма «Все везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт стали обладателями «Оскара» за лучшую режиссуру. Лучшей актрисой стала Мишель Йео, сыгравшая в фильме главную роль.

Кроме того, «Все везде и сразу» получил «Оскар» за лучший сценарий и лучший монтаж.

Брендан Фрейзер стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль». Награда досталась актеру за участие в фильме «Кит».