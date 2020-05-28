На Beat Film Festival покажут фильмы о Бэнкси и Трумене Капоте

https://static.news.ru/photo/db5ce47c-a0ed-11ea-9b25-fa163e074e61_660.jpg Бэнкси Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Российский международный фестиваль документального кино Beat Film Festival представил программу 2020 года. Мероприятие, запланированное на период с 27 мая по 7 июня, теперь должно пройти с 21 июля по 2 августа.

В список премьер вошли шесть фильмов, среди которых «В погоне за Бэнкси», рассказывающий о британском анонимном художнике, сообщают организаторы. Зрители также смогут увидеть «Говорит Трумен Капоте» об известном американском писателе.

Фестиваль обязательно состоится в этом году — в онлайн или гибридном формате в зависимости от ситуации с кинотеатрами, — говорится в сообщении.

Традиционно гала-премьеры проводятся в первом зале кинотеатра «Октябрь», рассчитанном на 1500 мест. Они сопровождаются дискуссиями с экспертами, передаёт ТАСС.

На фестивале также будут представлены крупные премьеры фильмов «Colette, любовь моя», «Сбежавшая», «По волнам: Искусство звука в кино» и «Мэйден».

Фестиваль, который впервые прошёл в 2010 году, показывает документальные фильмы о музыке, современном искусстве, медиа, уличной культуре, моде, спорте и новых технологиях. За время существования на ежегодном событии прошли 50 мировых премьер молодых российских режиссёров.

Ранее Beat Film Festival показал картины своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». Проекты стали доступны с 27 апреля, писал NEWS.ru.