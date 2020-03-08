Фото: MARVEL Россия/youtube.com

Американский актёр Бен Аффлек рассказал журналистам о необычном сюрпризе, который он сделал своему сыну на день рождения. Ребёнок смог увидеть папу в костюме Бэтмена, который артист позаимствовал на съёмочной площадке.

Забавный эпизод произошёл во время съёмок картины «Бэтмен против Супермена», в которой Аффлек исполнил роль «человека — летучей мыши». Весь процесс проходил в городе Детройт. Актёру, по его собственному признанию,...