Фото: MARVEL Россия/youtube.com

Компания Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Чёрная Вдова», который покажет предысторию одной из основных героинь марвеловской киновселенной. Картина выйдет в российский прокат 30 апреля.

События фильма произойдут между «Противостоянием» и «Войной бесконечности».

Скарлетт Йоханссон вернулась к роли Наташи Романофф — Чёрной Вдовы. Других персонажей сыграют Дэвид Харбор («Очень странные дела»), номинантка на «Оскар-2020» Флоренс Пью («Маленькие женщины») и лауреат «Оскара-2006» Рэйчел Вайс («Преданный садовник»).

Как писал NEWS.ru, журнал The Holywood Reporter включил «Чёрную Вдову» в список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Пользователи «КиноПоиска» поставили картину на 15-е место в рейтинге ожиданий.

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