Кино

Marvel и Sony выбрали название для новой части «Человека-паука»

12:19, 12 августа 2020 115
Фото: Sony Pictures Entertainment/Marvel Studios

Кинокомпании Marvel Studios и SonyPictures определились с названием третьей части фильма «Человек-паук». Картина получила имя Spider-Man: Homesick («Человек-паук: Тоска по дому»).

На новое наименование ленты обратил внимание сайт Murphy's Multiverse. Инсайдер Чарльз Мёрфи привёл в пример материалы изданий Esquire и Maxim, в которых фильм отмечен именно как «Тоска по дому».

Автор заметки добавил, что студия Marvel уже начала возводить декорации для съёмок в городе Атланта штата Джорджия и использует Spider-Man: Homesick в качестве рабочего названия проекта.

Сами компании пока не подтвердили информацию о том, какое имя в итоге будет носить картина.

Ранее лента получила рабочее название Serenity Now. Отмечается, что такое наименование носит один из эпизодов комедийного сериала «Сайнфелд», писал NEWS.ru.

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