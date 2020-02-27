https://static.news.ru/photo/f650c744-59fd-11ea-8af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компании Marvel Studios и Sony дали рабочее название новому фильму о Человеке-пауке. Картина в настоящее время находится в разработке.

Проект пока что называется Serenity Now, сообщает Screen Rant со ссылкой на Production Weekly. Отмечается, что такое имя носит один из эпизодов комедийного сериала «Сайнфелд».

Это уже не первый случай, когда рабочее название ленты о юном супергерое отсылается к эпизоду известного телепроекта. Фильм «Возвращение домой» 2017 года во время разработки носил имя «Лето Джорджа» (Джордж Костанза — один из главных героев шоу), а «Вдали от дома» 2019 года назвали «Падение Джорджа».

Отмечается, что рабочее название, как и в прошлых случаях, может содержать намёки на детали того, что именно будет происходить в грядущей картине.

Как писал NEWS.ru, весной 2022 года в прокате появится сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Лента выйдет на экраны 8 апреля. Кто станет режиссёром картины, пока неизвестно.