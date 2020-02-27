Компании Marvel Studios и Sony дали рабочее название новому фильму о Человеке-пауке. Картина в настоящее время находится в разработке.
Проект пока что называется Serenity Now,
Это уже не первый случай, когда рабочее название ленты о юном супергерое отсылается к эпизоду известного телепроекта. Фильм «Возвращение домой» 2017 года во время разработки носил имя «Лето Джорджа» (Джордж Костанза — один из главных героев шоу), а «Вдали от дома» 2019 года назвали «Падение Джорджа».
Отмечается, что рабочее название, как и в прошлых случаях, может содержать намёки на детали того, что именно будет происходить в грядущей картине.
Как писал NEWS.ru, весной 2022 года в прокате появится сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Лента выйдет на экраны 8 апреля. Кто станет режиссёром картины, пока неизвестно.
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