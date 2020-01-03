https://static.news.ru/photo/0c3658e2-3048-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «1917» Фото: Amblin Partners

Победу в номинации «Лучший драматический фильм» на кинопремии «Золотой глобус» получила картина «1917».

Режиссёром ленты стал Сэм Мендес. Ранее он был известен как автор нескольких знаменитых художественных фильмов, в числе которых «Красота по-американски», «Дорога перемен», «Морпехи» и не только. На этот раз его картина «1917» рассказывает о событиях, произошедших во время Первой мировой войны.

Церемония вручения кинопремии проходит в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Трансляцию ведёт телеканал NBC.

Ранее NEWS.ru передавал, что режиссёр Сэм Мендес за фильм «1917» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр».