Победу в номинации «Лучший драматический фильм» на кинопремии «Золотой глобус» получила картина «1917».
Режиссёром ленты стал Сэм Мендес. Ранее он был известен как автор нескольких знаменитых художественных фильмов, в числе которых «Красота по-американски», «Дорога перемен», «Морпехи» и не только. На этот раз его картина «1917» рассказывает о событиях, произошедших во время Первой мировой войны.
Церемония вручения кинопремии проходит в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Трансляцию
Ранее NEWS.ru передавал, что режиссёр Сэм Мендес за фильм «1917» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр».
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