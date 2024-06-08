Леонид Слуцкий видит в Кологривом молодого Жириновского Леонид Слуцкий: молодого Жириновского может сыграть Никита Кологривый

Фото: Евгений Федосков/Росконгресс

Леонид Слуцкий

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый может сыграть молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер партии Леонид Слуцкий. На роль политика в более зрелом возрасте рассматриваются другие кандидаты, а кандидатура режиссера станет известна «уже очень скоро». Слуцкий также выразил уверенность, что это будет «действительно исторический сериал».

Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты, — отметил Слуцкий.

Ранее Слуцкий рассказывал, что лента будет многосерийной, так как все события и «неожиданные повороты» в судьбе главного героя передать в одной кинокартине невозможно. Кинокритик Александр Шпагин считает, что на роль Жириновского сложно подобрать актера, так как основатель ЛДПР был «один такой». Однако способен точно воспроизвести интонации голоса политика только один артист — Сергей Безруков, отметил эксперт.

42% читателей NEWS.ru ждут выхода сериала об основателе ЛДПР. Респонденты уверены, что кинолента будет «веселой». При этом 24% опрошенных скептически отнеслись к идее экранизировать биографию политика, а 22% россиян отметили важность того, кто исполнит главную роль. Так, 8% респондентов задались вопросом, появится ли в сериале актер Никита Кологривый: молодой человек ранее был заявлен на роль. Всего в опросе приняли участие более трех тысяч россиян в возрасте от 18 лет.