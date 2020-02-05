Фото: Lionsgate Movies/youtube.com

Российский актёр, продюсер и режиссёр Сергей Жигунов рассказал, что придумал концепцию нового сериала на основе фильма «Гардемарины, вперед!», в котором он исполнил одну из главных ролей.

Жигунов отметил в беседе с ТАСС, что работа над сценарием пока не ведётся. Сперва ему нужно подать заявку и заключить договор на написание текста. Артист подчеркнул, что не планирует сниматься...