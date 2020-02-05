Компания Lionsgate опубликовала тизер фильма из новой главы кинофрашизы «Пила», в которой актёр и комик Крис Рок сыграл главного персонажа и выступил в качестве исполнительного продюсера.
Рок сыграл детектива полиции Нью-Йорка Изекиля «Зика» Бэнкса, который расследует серию жестоких и загадочных убийств. Ролик с тизером фильма
Невольно столкнувшийся с неразрешимой загадкой, Зик оказывается затянут в больную игру убийцы, — говорится в описании к ролику.
Вместе с комиком главные роли в картине исполнили Сэмюэл Л. Джексон и Макс Мингелла. Премьера состоится 15 мая.
Как писал NEWS.ru, Крис Рок снялся в четвёртом сезоне сериала Фарго, который выйдет 19 апреля на канале FX и разделе канала на стриминговом сервисе Hulu.
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