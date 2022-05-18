Конец фильмам. Должно ли государство спасать кинотеатры, как «Макдоналдс» К концу лета в России могут закрыться 90% кинотеатров. Что будет с индустрией, если владельцы залов не получат господдержку

Кинозал / Фото shutterstock.com

Владельцы российских кинотеатров заявили об отказе правительства выделить им субсидию в размере 6,5 млрд рублей. Без этих денег, по оценкам экспертов, летом 2022 года может закрыться от 50% до 90% кинозалов. О критической ситуации в индустрии и способах её решения — в материале NEWS.ru.

Почему кинотеатры попросили государство о поддержке

В конце апреля Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) сообщила об опасности закрытия в ближайшие два месяца как минимум половины залов в стране, если правительство не окажет господдержку в размере 6,5 млрд рублей и не предоставит ряд льгот. Как рассказал NEWS.ru член АВК Роман Исаев, уход с российского рынка крупных западных студий уже привёл к резкому падению выручки кинотеатров. Принятые меры в виде повторного показа уже побывавших в прокате советских и российских фильмов ощутимого эффекта не принесли.

По данным АВК, кассовые сборы отечественных кинотеатров в 2021 году превысили 40 млрд рублей, при этом доля сборов голливудского кино в российском прокате составляла порядка 70%. Эксперты организации спрогнозировали, что из-за недостатка репертуара выручка кинотеатров в 2022 году сократится более чем на 80%. «Падение показателей марта 2022 года к марту 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года — 54% и 59% соответственно», — говорится в сообщении организации.

Посещение кинотеатра shutterstock.com

На таких цифрах и уровнях сводить экономику кинотеатров невозможно. Мы по-прежнему должны платить аренду, выплачивать заработную плату, — объяснил Роман Исаев.

Совокупный убыток кинотеатров к концу года АВК оценивает в сумму 11,1 млрд рублей. По расчётам владельцев кинотеатров, в 2022 году им удастся заработать максимум 6,142 млрд рублей. Недостающую разницу они запросили у правительства, но получили отказ.

Сообщалось, что Минфин предложил представить дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений. В ведомстве пояснили, что «в 2022 году высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций». Источник NEWS.ru в АВК выразил недоумение в связи с тем, что «для спасения „Макдоналдса“ воля есть, а большой заботы о кинотеатрах в критический период не наблюдается».

«Мы понаделаем фильмы, а показать их будет негде»

По мнению членов АВК, остановка работы кинотеатров «автоматически приведёт к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, поскольку именно кинотеатры являются гарантом создания качественного, большого, идейного кино». В организации подчёркивают, что сборы «большого кинопроката» являются крупнейшей статьёй дохода в финансовой структуре кинопроизводителей.

После отказа правительства поддержать залы кинокритик Давид Шнейдеров спрогнозировал, что предстоящее лето переживут лишь 10% кинотеатров. Он отметил, что их закрытие повлечёт за собой массу других проблем: безработицу (отрасль обеспечивает 55 тысяч рабочих мест), закрытие торгово-развлекательных центров, у которых залы арендуют площади, и крах кинопроизводства.

С критиком согласилась первый заместитель председателя Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с NEWS.ru депутат ГД назвала спасение кинотеатров важным делом и призвала правительство «ещё раз подумать на эту тему». Она рассказала, что после ухода с российского рынка иностранных компаний и возникшего вследствие этого дефицита контента государство дополнительно выделило киноиндустрии на производство фильмов 14 млрд рублей.

Елена Драпеко Владимир Трефилов/РИА Новости

Мы озабочены тем, чтобы наполнить наши кинотеатры отечественными фильмами. А где мы будем эти фильмы показывать, если кинотеатры закроются? Мы понаделаем фильмы, а показать их будет негде, — отметила Елена Драпеко.

По мнению депутата Госдумы, «ни телевидение, ни интернет не могут окупить расходы на производство фильмов, а кинотеатры могут хотя бы частично вернуть нам потраченные деньги». Она заявила, что владельцы кинотеатров «совершенно правы», обратившись к правительству с просьбой о выделении субсидий для продолжения работы.

Драпеко напомнила, что в стране «и так существует дефицит экранов, их сейчас меньше пяти тысяч (по состоянию на 18 апреля в России, согласно данным АВК, работало 3633 зала, что на 36,4% меньше, чем в начале года. — NEWS.ru)». Депутат назвала спасение кинозалов очень важным делом. Она призналась, что «не согласилась бы с правительством [в решении отказать залам в субсидиях]», и призвала Минфин «ещё раз подумать на эту тему».