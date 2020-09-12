Кончаловский высказался о призе Венецианского кинофестиваля

https://static.news.ru/photo/1b8818f2-f547-11ea-9075-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссёр Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм «Дорогие товарищи!» стал для него неожиданностью. По его словам, он не думал, что картина о расстреле рабочих в 1962 году в Новочеркасске вообще попадёт на фестиваль.

Свои сомнения Кончаловский объяснил в интервью, которое разместил на своей странице в Instagram, заметив, что это специфическая картина о советских людях и сталинизме.

Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли картину на фестиваль и она получила признание, это, конечно, очень важно, — отметил режиссёр.

Он добавил, что проведение кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений многого стоит.

Директор фестиваля и отборочная комиссия — это люди высокой культуры и смелости, — подчеркнул Кончаловский.

В российском прокате фильм «Дорогие товарищи!» должен появиться в ноябре 2020 года. Главную роль в нём исполнила супруга режиссёра Юлия Высоцкая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками романтическими фотографиями. Они были сделаны в Италии во время её свидания с супругом — режиссёром Андреем Кончаловским. Серию снимков Высоцкая разместила в Instagram. На них она позировала в шёлковой блузе и брюках из такого же материала, причём под нарядом не было белья.