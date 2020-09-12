Кончаловский высказался о призе Венецианского кинофестиваля

Режиссёр Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм «Дорогие товарищи!» стал для него неожиданностью. По его словам, он не думал, что картина о расстреле рабочих в 1962 году в Новочеркасске вообще попадёт на фестиваль.
Свои сомнения Кончаловский
Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли картину на фестиваль и она получила признание, это, конечно, очень важно, — отметил режиссёр.
Он добавил, что проведение кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений многого стоит.
Директор фестиваля и отборочная комиссия — это люди высокой культуры и смелости, — подчеркнул Кончаловский.
В российском прокате фильм «Дорогие товарищи!» должен появиться в ноябре 2020 года. Главную роль в нём исполнила супруга режиссёра Юлия Высоцкая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками романтическими фотографиями. Они были сделаны в Италии во время её свидания с супругом — режиссёром Андреем Кончаловским. Серию снимков Высоцкая разместила в Instagram. На них она позировала в шёлковой блузе и брюках из такого же материала, причём под нарядом не было белья.
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